La deportazione in Liguria, Piana: “Migliaia di operai divennero schiavi per l’industria bellica tedesca”

Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato alla presentazione della ricerca “Tante braccia per il Reich”, organizzato alla Biblioteca civica di Imperia.

Lo studio, elaborato da Irene Guerrini e Marco Pluviano, ha ripercorso le varie fasi della deportazione dei lavoratori liguri da parte dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale.



"Ringrazio l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea per avere organizzato questo importante momento di riflessione e approfondimento – dichiara Piana - su un aspetto particolare, e ancora poco conosciuto, all’interno dell’imponente razzìa di uomini e donne pianificata durante l’occupazione nazista".



Il presidente ricorda la presenza in Liguria di numerose e importanti realtà produttive dove, "in sistematici rastrellamenti, migliaia di operai vennero trasferiti in Germania per lavorare, alla stregua di schiavi perché privati di ogni diritto, nell’industria bellica tedesca. E’ giusto, dunque, approfondire anche questo aspetto, che coinvolse tante famiglie liguri: mogli, madri e figli videro improvvisamente sparire i propri cari che, spesso, rappresentavano anche l’unica fonte di sostentamento e così, insieme al dolore, dovettero anche fronteggiare la miseria certa. Questa ricerca, dunque, apre un ulteriore, drammatico squarcio sull’ immane tragedia che ha colpito tutta l’Europa nel secolo scorso".