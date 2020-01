Imperia: lavori in via Bonfante, le vetrinette sotto i portici saranno reinstallate a spese dei proprietari, Buscaglia (Radicali) "Si faccia un prezzo agevolato a partiti e associazioni culturali" (video)

“L’amministrazione conceda le vetrinette sotto i portici a un prezzo agevolato per le associazioni politiche e culturali”. È la proposta lanciata da Giampiero Buscaglia, referente imperiese del partito Radicale che da anni è in possesso di una bacheca in via Bonfante.







Entro mercoledì, come ha raccontato Buscaglia, che ieri ha consegnato un documento al sindaco Claudio Scajola a margine dell’incontro all’auditorium della Camera di Commercio, tutte le bacheche dovranno essere sgombrate per l’avvio dei lavori. Dopodiché le vetrinette private dovranno essere uniformate, con un costo a carico dei proprietari, come confermato a Imperia News dal comune. Le altre saranno invece ristrutturate con fondi comunali.



“Come gruppo Radicale abbiamo da trenta, quarant’anni, una bacheca sotto i portici. – ha spiegato Buscaglia al nostro giornale - Ora il comune vuole uniformarle legittimamente, però mettendo sullo stesso piano un orefice e un piccolo gruppo politico, se mi chiedono 5-6mila euro per un oggetto, di fatto è come se a un ribelle di Honk-Hong dicessero che per fare un volantino dovrebbe dare 5mila dollari. La cifra io non la so, ma so che nel ’92 quelle bacheche costavano 11 milioni la triade, quella in mezzo, a destra e a sinistra. Tra l’altro a me non serve una vetrina, perché non ho oggettistica, ci metto un foglio che è spesso un millimetro. Nella stessa situazione dovrebbero esserci anche la bacheca del Pd e di Rifondazione. L’altra è di Polis, che è Scajola, ex Forza Italia.



Questa mattina, il comune mi ha telefonata e ha detto che devo togliere entro mercoledì, tra l’altro un catafalco enorme, occorre uno svitatore, bisogna essere in due o tre, ci vuole un camion per trasportarlo. Da qui a mercoledì c’è poco tempo, considerato che c’è sabato e domenica. Dopodiché mi hanno detto che non me la danno più. Se io voglio, se il gruppo Radicale e gli altri partiti politici, alcuni li ho già cercati, quelli del Pd li ho anche trovati, vogliono chiedere di avere una nuova bacheca dovranno adattarsi al portafoglio dell’orefice, del negozio di abbigliamento, eccetera. Io dico che a buon senso bisognerebbe dedicare alle bacheche delle associazioni politiche e culturali, che poi non sono così tante, un prezzo agevolato, però in un posto centrale”.



“Le bacheche – ci hanno fatto sapere dal comune – dovranno essere sgomberate per il periodo dei lavori, terminati i quali potranno essere reinstallate purché siano omogenee con le altre presenti. Il costo potrà variare a seconda dell'intervento, totale sostituzione o semplice modifica, ma nessuna stima di questa misura è stata fornita dagli uffici".