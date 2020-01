Il 70° Festival di Sanremo ha un'anima 'green': Amadeus e Biancheri piantano i primi due alberi della nuova area verde a La Vesca (Foto e Video)

Il 70° Festival di Sanremo si presenta in città e vuole dare il proprio contributo per rendere la Riviera sempre più 'green'. Questa mattina Amadeus e Lucio Presta hanno percorso in bicicletta la pista ciclabile dal Sud Est a La Vesca per un appuntamento speciale con il sindaco Alberto Biancheri e la sua amministrazione.

L'iniziativa del Comune di Sanremo è quella di piantare a La Vesca 70 nuovi alberi per celebrare il 70° compleanno della kermesse. Si tratta dei primi due esemplari delle due specie che arricchiranno la zona: mimosa e tamerice. Fioriture gialle e rosa.





All’iniziativa il sindaco stava lavorando da tempo: “” spiega il sindaco, che aveva anche già esposto il suo obiettivo in Consiglio comunale quando, tempo fa, la minoranza aveva chiesto la fattibilità del progetto “”.

Arrivati a La Vesca in bicicletta partendo dal Sud Est, la 'carovana' del Festival si è intrattenuta anche con i molti curiosi presenti per poi piantare simbolicamente i primi due alberi del piccolo bosco in riva al mare dedicato alla storia della kermesse.



