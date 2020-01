Alla Riserva Bianca di Limone Piemonte arriva lo speciale "Skitour Gourmet"

La Riserva Bianca di Limone Piemonte inaugura il mese di febbraio con un evento speciale: lo Skitour Gormet.



Una giornata dove la passione per lo sci incontra quella per la buona cucina e le eccellenze locali. Sabato 1 febbraio prenderà il via uno speciale tour delle baite con degustazione di prodotti tipici, il tutto con il suggestivo scorcio della Riserva Bianca.



Quali saranno le baite protagoniste del tour? Eccole: Laghetti, Baita al Sole, La Grögia, Capanna Niculin, Baita 2000, Chalet 1400, Le Marmotte e Frontera.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.riservabianca.it