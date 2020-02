Come eliminare efficacemente i punti neri?

Quante volte vi capita di guardarvi allo specchio, quando lavate il viso o vi apprestate a truccarvi, e di notare quei fastidiosi punti neri, sul naso o anche su altre zone del volto? Si tratta di accumuli di sebo, che vanno a intasare i follicoli e, a contatto con l’aria, assumono il tipico colore scuro.

Si concentrano solitamente anche su mento, guance e fronte, perché queste zone sono molto ricche di ghiandole che producono il sebo. Ci sono anche altri fattori che portano alla loro creazione: vediamo come evitare la loro comparsa e come eliminare quelli già presenti.

Una routine da non trascurare

A parte l’età e un fattore ormonale, i punti neri sono molto frequenti anche a causa di alcune cattive abitudini che si è soliti avere, per incuranza o per mancanza di tempo. Se avete la pelle grassa, per esempio, dovrete scegliere i prodotti giusti per idratarla: evitate quelli eccessivamente nutrienti e quindi grassi, che andranno a favorire la formazione di comedoni.

Allo stesso modo, sarà il caso di non usare prodotti molto ricchi di oli per la rimozione del trucco. Questo, però, dovrà essere tolto dal viso, in quanto la cattiva abitudine di non struccarsi, comporta un aumento della formazione dei punti neri, in quanto la pelle sarà maggiormente ricca di impurità.

Non trascurate anche di esporvi al sole utilizzando la giusta protezione: questo non solo riduce l’accumularsi del sebo ma evita anche la formazione di un problema molto più difficile da eliminare, le macchie solari .

La pulizia del viso

Non è un segreto che lavare la faccia ogni giorno porti all’eliminazione di tutto il sebo prodotto durante le ore notturne. Per questa ragione, eseguire una pulizia approfondita comporta lo scongiurare la formazione di punti neri: ma come eseguirla?

Prima di tutto è importante ricordare di lavare il viso giorno e notte, anche se non vi truccate: il sebo si accumula anche durante il giorno e ha bisogno di essere rimosso. Che detergente utilizzare? Se avete la pelle grassa, meglio un sapone, come quello di Aleppo, che ha proprietà astringenti e purificanti.

Un altro alleato è un detergente a base di acido salicilico, che aiuta anche a eliminare le macchie, causate da un eccesso di melanina. Dopo è opportuno passare un dischetto di cotone intriso con una soluzione che chiuda i pori, quindi un tonico astringente.

Infine potrete mettere sul viso un siero, meglio se regolarizza la produzione del sebo, e una crema idratante, specifica per pelli che tendono a creare comedoni.

La sauna facciale

Quando la pelle è veramente molto grassa e tende ad accumulare un eccesso di sebo che non riuscite a eliminare con una semplice pulizia quotidiana del viso, forse è il caso di ricorrere a una sauna facciale. In cosa consiste? Si tratta di un apparecchio dotato di un elemento esterno, nel quale poggiare il volto, che verrà irrorato con del vapore caldo.

Il vantaggio è quello di avere i pori dilatati, che potranno così essere liberati ancora più facilmente dai punti neri. Come trovare quella giusta? Basta dare un’occhiata alle recensioni , fatte dalle varie utenti, che possono darvi un valido consiglio sul modello da acquistare.

Volete risparmiare questa spesa? Potrete creare la vostra sauna facciale anche con un metodo casalingo: basta prendere un pentolino, far bollire un po’ d’acqua, inserire delle gocce di menta o eucalipto e poi avvicinare il viso, coprendo la testa con un asciugamano.

Attenzione, però, se avete un’epidermide molto sensibile: questo procedimento potrebbe irritarla, per cui è meglio farlo una o due volte al mese al massimo.

Scrub e patch

Dopo aver lavato accuratamente il viso o anche dopo aver fatto la sauna facciale, usare uno scrub è un’idea molto valida per eliminare il sebo in eccesso. Potrete farne uno a casa, utilizzano miele e sale, oppure acquistarne uno nei negozi specializzati.

Applicatelo sul volto, massaggiando le zone più critiche, e poi rimuovetelo con un po’ d’acqua, per avere una pelle liscia e vellutata. Un’altra opzione molto gettonata è quella dei patch, ovvero dei cerotti da applicare su mento, fronte e naso, che andranno inumiditi e poi rimossi quando si induriscono.

Venendo via, porteranno con sé anche i punti neri, ma attenzione, anche in questo caso, se avete un’epidermide molto sensibile.

Maschera

Non ultima per importanza, la maschera per il viso è un altro rimedio efficace per contrastare sebo e punti neri. Meglio optare per una all’argilla oppure al carbone: quest’ultima è molto in voga negli ultimi tempi, perché secca sul viso e deve poi essere rimossa semplicemente sollevandola, agendo proprio come un patch.