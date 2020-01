Ventimiglia: possibile svolta nelle indagini sulla morte di Alessio Vinci a Parigi, trovato il suo computer in un armadio “Lì c’è la verità”

C’è una svolta nelle indagini per la morte di Alessio Vinci, il giovane e promettente studente di Ingegneria Aerospaziale originario di Ventimiglia trovato morto nel gennaio 2019 ai piedi di una gru a Parigi. La Polizia francese ha subito bollato il caso come un suicidio, ma la ricostruzione non convince il nonno di Alessio, con il quale viveva nella città di confine.

Il caso, a dir poco misterioso, è stato anche trattato più volte dalla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” Per via dei molti indizi che rendono il caso di Alessio Vinci difficile da archiviare come un semplice suicidio. Ora il ritrovamento del suo computer all’interno di un armadio potrebbe portare a nuovi indizi per ricostruire le ultime ore di vita di Alessio. Il Pc è stato ritrovato dal nonno e, in merito, l’avvocato della famiglia, Marco Noto, ha commentato: “È il computer che ha usato almeno fino a fine dicembre, quando gli hanno regalato quello che poi è stato trovato a Parigi. Lì potrebbe esserci la chiave del mistero”.

Nelle prossime ore il computer sarà affidato alle forze dell’ordine con il Pm di Roma Stefania Stefania che ha chiesto di visionarlo.