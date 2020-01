Sanremo: liti tra ubriachi e pericoli per la pubblica incolumità, sospesa per 10 giorni la licenza del club “Il Gatto e la Volpe”

Gli uomini del Commissariato di Sanremo hanno notificato un provvedimento di sospensione per 10 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel circolo privato “Il Gatto e la Volpe”. Il provvedimento scaturisce da una prolungata attività che ha consentito di verificare come il luogo rappresenti un ritrovo non occasionale di persone, anche non soci, con pregiudizi penali e dedite ad attività illecite, da ritenersi destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In plurime occasioni personale del Commissariato di Sanremo è intervenuto presso il circolo a seguito di segnalazioni aventi ad oggetto liti tra i frequentatori del locale e fatti delittuosi che hanno visto coinvolti soggetti usciti dal circolo in grave stato di ebbrezza. La risposta da parte del Commissariato si è concretizzata in una rigorosa linea di monitoraggio del locale e dei suoi avventori, con serrati controlli serali che hanno, da un lato, confermato la presenza costante di soggetti con pregiudizi penali, dall’altro, consegnato significative risultanze in ordine all’attività esercitata.

Si è appurato che all’interno dei locali de “Il Gatto e la Volpe” veniva svolta, di fatto, una vera e propria attività imprenditoriale con somministrazione di bevande alcoliche, anche in misura smodata, ad un numero indiscriminato di avventori, nella maggior parte dei casi non soci. Quest’ultima circostanza in manifesta violazione dell’autorizzazione in virtù della quale il Presidente dell’esercizio in questione era autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente a favore degli associati.

I ripetuti interventi delle Forze dell’Ordine per fatti delittuosi, potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, occorsi all’interno o nelle immediate vicinanze del locale e la persistente fonte di turbativa per la quiete e l’incolumità pubblica data dai frequentatori del locale, sovente in stato di alterazione alcolica e talora anche autori di illeciti, hanno determinato il Questore della provincia di Imperia ad emanare un provvedimento inibitorio nei confronti di un locale ritenuto pericoloso per la sicurezza dei cittadini e con riflessi negativi sull’ordine pubblico.

Essendo emerso anche che l’esercizio “Il Gatto e la Volpe” sia accessibile non solo ai soci ma ad un numero indifferenziato ed indiscriminato di persone alle quali vengono altresì somministrate bevande alcoliche, sarà inviata una segnalazione al Comune di Sanremo per valutare l’adozione del provvedimento di cessazione dell’attività di circolo privato.