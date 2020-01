Sanremo: differenziata, per i Rangers d'Italia controlli extra durante la settimana del Festival

In occasione del 70° Festival della Canzone Italiana sono stati intensificati i servizi di vigilanza ambientale degli Ispettori Ambientali, con particolare attenzione alle vie del centro città. Già durante questa settimana pre-festival infatti le Guardie del Nucleo di Imperia dei Rangers d’Italia hanno svolto attività di controllo sul rispetto del regolamento comunale riguardanti la gestione dei rifiuti.



"...diverse le utenze già sanzionate, sia private che attività commerciali. I controlli verranno prolungati per tutta la settimana della manifestazione con squadre in azione sin dalla mattina" - fanno sapere dai Rangers.