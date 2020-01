Vallecrosia: manifestazione provinciale per la Giornata della Memoria, è tempo di ringraziamenti per l'amministrazione comunale

Il Sindaco Armando Biasi e l'Amministrazione comunale di Vallecrosia tutta intendono ringraziare gli Enti le tante persone che hanno collaborato nell'organizzazione del ricco programma della "Giornata della Memoria" della cittadina. "Lo scorso fine settimana Vallecrosia è stata il cuore delle celebrazioni provinciali di commemorazione del Giorno della Memoria che hanno visto nella cittadina complessivamente quasi mille persone tra gli spettatori. Vallecrosia per non dimenticare...così è stata intitolata la rassegna di incontri culturali e commemorazioni, mantenere il ricordo di ciò che è successo sarà essenziale per evitare in futuro gli stessi errori" - ricordano dall'amministrazione comunale.



Oggi per il Comune è tempo di ringraziamenti per l'importante partecipazione registrata: "In particolare S.E. il Prefetto della Provincia d’Imperia dr. Alberto Intini che ha presieduto la commemorazione della mattina di Lunedì 27 gennaio presso la colonna nei Giardini di Via San Rocco che ricorda l'ingresso del Campo di raccolta per Ebrei, operativo a Vallecrosia tra il Febbraio e l’Agosto 1944. Ringraziano i rappresentanti della Regione Liguria, dell'Amministrazione Provinciale e dell'Associazione nazionale ex deportati campi nazisti, la scrittrice Paola Maccario che ha tenuto l'orazione ufficiale, il Provvedditorato agli Studi di Imperia, i dirigenti scolastici, insegnanti, soprattutto i tanti studenti che vi hanno partecipato anche con letture molto toccanti sulla deportazione" - spiegano in una nota inviata dal Comune.



" L'Amministrazione Comunale poi tiene a ringraziare i tanti dipendenti comunali che hanno materialmente lavorato nell'organizzazione, le Forze Armate, di Polizia e le varie Associazioni che hanno preso parte alla celebrazione, la Ditta CIR-Food apprezzata fornitrice del servizio di refezione scolastica cittadina che ha tenuto ad offrire il rinfresco per le Autorità e ospiti presenti alla commemorazione del 27 gennaio.Intende poi ringraziare l' Associazione il Ponte, la Parrocchia di San Rocco, la Casa Valdese e l'Associazione Nazionale Alpini gruppo di Vallecrosia per varie manifestazioni collaterali organizzate negli stessi giorni sempre patrocinate dal Comune".