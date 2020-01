Un 'Tea con l'Autore' a San Bartolomeo al Mare: grande partecipazione per il primo appuntamento

Primo appuntamento ieri pomeriggio a San Bartolomeo al Mare con la rassegna "il tea con l'autore". L'incontro con Marino Magliani e Barbara Panelli , accompagnati dall'editore Freddy Colt per la presentazione del libro "La Liguria bruciahttps://go.aws/2REX260" ha fornito interessanti spunti di riflessione sulla salvaguardia del territorio e sull'ambivalenza dell'elemento del fuoco, allo stesso tempo simbolo di pericolo e di purificazione.



Grazie ai quattro racconti che compongono il libro e ai loro personaggi, il pubblico ha approfondito il tema del fuoco utilizzando anche gli altri elementi che hanno fatto da sfondo alle storie ovvero aria, acqua e terra. Quest'ultima, la terra - non a caso ma non solo - ligure.