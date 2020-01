Sicurezza al Mercato Annonario di Sanremo: dopo il restyling servono nuove telecamere di videosorveglianza

Non solo il wi-fi. Il ‘nuovo’ Mercato Annonario ha bisogno di un restyling anche sul piano tecnologico e un capitolo di primissimo piano è senza dubbio quello della sicurezza.

Dopo la ristrutturazione i commercianti chiedono che si investa anche per sistemare l’impianto di videosorveglianza, del quale al momento si sa poco o niente. Durante la riunione della quarta commissione è uscito anche il tema della sicurezza e, oltre a una regolamentazione delle entrate in orario di chiusura, gli operatori hanno chiesto che si intervenga anche sulle telecamere.

Prima della ristrutturazione c’era un sistema video che, però, lasciava non poco a desiderare per la qualità delle immagini. Ora, con la nuova disposizione dei banchi e con le nuove strutture in legno, i vecchi ‘occhi elettronici’ sono poco funzionali. Per questo il Comune è stato chiamato a intervenire per l’installazione di un sistema di videosorveglianza degno del nuovo Annonario. Dopo il restyling, infatti, alcuni commercianti hanno alzato il livello della propria proposta commerciale e ora sui banchi si possono trovare anche prodotti o bottiglie di grande qualità e valore. Motivo per il quale serve un innalzamento dei livello di sicurezza.