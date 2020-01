Imperia: con Confcommercio un corso di formazione per addetti alle vendite, c'è tempo fino al 2 marzo

Si sono aperte in questi giorni le iscrizioni al corso, completamente gratuito, per “addetti alle vendite”. Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso: Confcommercio Imperia, in viale Matteotti 132, fino alle ore 12 del 2 marzo 2020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.



"Un’ottima occasione di formazione per una figura ricercata nel campo della grande distribuzione e in generale nel settore commercio con possibilità occupazionali immediate. - spiegano da Confcommercio - Si tratta di un progetto cofinanziato dall’Unione Europea (percorsi integrati formativi a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020- Formarsi per competere) e viene organizzato dall’organismo formativo SIGNUM presso Viale Matteotti 132 Imperia: un percorso integrato che unisce orientamento, formazione, work experience".



Chi si può iscrivere? "Giovani disoccupati (iscritti al centro per l’impiego, è necessario indicare la data di iscrizione) fra i 18 e i 29 anni compiuti, residenti/domiciliati in Liguria che abbiano il diploma o una qualifica triennale oppure con laurea (triennale o magistrale). Il corso è riservato a 15 allievi e si terrà a Imperia. Le iscrizioni sono possibili fino al 2 marzo: tutti gli iscritti dovranno affrontare una selezione, i 15 idonei saranno sottoposti a visita medica. I 15 allievi potranno a questo punto iniziare il percorso formativo così articolato: 16 ore di orientamento al percorso integrato, 600 ore di corso: 420 di lezione + 180 di stage in azienda, 6 mesi di tirocinio. Al termine di tutto il percorso formativo (616 ore + 6 mesi di tirocinio) tutti gli allievi riceveranno l’attestazione di addetto alla vendita qualificato: 7 di loro avranno un contratto di lavoro (per almeno 6 mesi), gli altri 8 potranno scegliere tra un percorso di orientamento al lavoro o un percorso per creazione d’impresa" - aggiungono.



"Le funzioni e le attività affidate a questa figura professionale variano a seconda dell’ambito merceologico e della dimensione dei punti vendita in cui è inserita. Nel caso della grande distribuzione il ruolo è prevalentemente di supporto tecnico operativo: l’operatore vendita si occupa di gestire la merce nell’area vendita, nel sottoreparto o corsia assegnata, garantendo principalmente l’allestimento e il rifornimento degli scaffali e degli spazi espositivi, nonché, eventualmente, di ricevere, controllare e stoccare la merce. Ha infine il compito di monitorare i prezzi della concorrenza insieme al capo reparto".



"Nei punti vendita di commercio tradizionale la figura può anche occuparsi di altri processi di gestione della merce: dall’attività di approvvigionamento con possibilità di partecipare direttamente agli ordini di acquisto, all’attività di vendita diretta al cliente. Il servizio e l’assistenza alla clientela rappresentano, comunque, la funzione principale di questa figura - concludono da Confcommercio - Per ulteriori informazioni è possibile contattare Roberta Maglio formazione@confcommercio.im.it".