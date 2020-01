Da SanremoBio, Cellfood: ossigeno per la vita, disintossicazione e nutrizione cellulare, ossigeno e idrogeno allo stato nascente

“Uno degli obiettivi di una corretta integrazione e terapia dovrebbe essere quello di contrastare il continuo processo di ossidazione che interessa l’intero sistema biologico”. Addirittura ideale sarebbe prevenire questo processo. Così Afferma Sergio Spina di SanremoBio, presentando CELLFOOD al pubblico dei Sanremesi.

I radicali liberi dell’ossigeno (ROS) sono prodotti in piccole quantità durante il normale metabolismo e vengono rapidamente rimossi dai meccanismi di difesa presenti nella cellula. Tuttavia in particolari situazioni, patologiche e non, la produzione di radicali liberi aumenta a dismisura in modo tale che la "barriera" di difese antiossidanti non è più in grado di neutralizzarli. Quando l’equilibrio tra fattori pro-ossidanti e fattori antiossidanti viene turbato a favore dei primi, si parla di una condizione patologica definita stress ossidativo.

Per combattere lo stress ossidativo e le conseguenze che da esso derivano innanzitutto è necessaria una buona alimentazione ricca di vitamine e minerali antiossidanti e una corretta e regolare attività fisica, ma spesso questo non basta!

Gli errati stili di vita e gli effetti dell’inquinamento si possono tradurre in una riduzione di biodisponibilità di ossigeno, scarsità di macronutrienti e micronutrienti utilizzabili per far fronte alle esigenze vitali e possono portare all’instaurarsi di malattie a decorso acuto e cronico, in primis l’invecchiamento precoce, ma ancor più importante a una serie di quadri morbosi, spesso di natura degenerativa, in cui risulta essere spesso coinvolto il Sistema Nervoso Centrale. Esso infatti rappresenta uno dei principali target dei ROS, di conseguenza lo stress ossidativo viene oggi considerato uno dei principali cofattori di malattie neurodegenerative quali morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica, ecc...

Per tale motivo, negli ultimi anni il tradizionale approccio terapeutico a queste patologie si sta sempre più aprendo al contributo, spesso determinante, degli integratori.

LA RISPOSTA ALLO STRESS OSSIDATIVO: CELLFOOD®*

Un prestigioso posto nel vasto campo degli integratori spetta al Deutrosulfazyme (nome commerciale CELLFOOD®), una soluzione colloidale in fase acquosa a base di aminoacidi, minerali e solfato di deuterio in tracce. Gli aminoacidi antiossidanti, quali cisteina, arginina, lisina, e i minerali antiossidanti, quali selenio, zinco e rame esercitano una potente azione antiossidante poiché sono in grado di difenderci dai ROS. Il solfato di deuterio invece esercita una peculiare azione: una volta a contatto con l’acqua presente nel nostro corpo, ne indebolisce i legami, rendendo disponibile sia ioni idrogeno che ioni ossigeno per i processi metabolici. L’idrogeno è utilizzato per tamponare l’acidità dei liquidi biologici, mentre l’ossigeno si rende disponibile per reagire con molecole di segno opposto e se, come accade di frequente, incontra un radicale libero, avente segno opposto, vi si lega. Il risultato finale è la produzione di ossigeno molecolare e poiché questo non è introdotto con l’aria respirata, viene chiamato “ossigeno nascente” ed è prontamente disponibile per le cellule.

CELLFOOD® è un integratore alimentare colloidale che contiene 78 oligoelementi in tracce, 34 enzimi, 17 aminoacidi e ossigeno disciolto e nascente, sospeso in soluzione acquosa di solfato di Deuterio. È composto da sostanze naturali, pure ed atossiche che vengono estratte, non chimicamente, ma criogenicamente, (freddo estremo).



QUALI FUNZIONI SUPPORTA CELLFOOD®?

Ossigena le cellule del corpo

1. Aumenta l'energia

2. Potenzia il sistema immunitario

3. Detossifica il corpo

4. Incrementa la respirazione cellulare

5. Equilibra il metabolismo del corpo

6. Trasporta i nutrimenti in una forma ionica vitale

7. Aumenta la biodisponibilità di altri nutrienti

Risultati ottenuti da uno studio su 45 atleti etereogenei in doppio cieco e controllo con placebo:

· Aumento significativo dei valori di ferritina, emoglobina, globoli rossi ed ematocrito.

· Aumento della velocità massima di corsa e diminuzione dello sforzo misurato.

· Diminuzione della produzione di acido lattico misurato.

I LABORATORI CONFERMANO L’EFFICACIA DI CELLFOOD®

Una recente ricerca condotta dall’Università degli Studi di Urbino, Dip.to Scienze Biomolecolari, Sez. Biochimica Clinica, ha dimostrato che CELLFOOD® opportunamente diluito in acqua e alle giuste dosi esercita una potente azione antiossidante grazie ai suoi principi attivi estratti da fonti naturali non contaminate, quali piante, fossili, sorgenti minerali ed acque della Nuova Zelanda. Nel lavoro condotto dal gruppo di ricerca del Prof. Canestrari dell’università urbinate è stato dimostrato che CELLFOOD® esercita un effetto protettivo sia in modelli acellulari che nei confronti di cellule del sangue sottoposte a danno ossidativo.

Dallo studio in particolare è emerso che non solo CELLFOOD® protegge dall’ossidazione le proteine e preserva le difese antiossidanti endogene, ma anche gli acidi nucleici (DNA in particolare).

Dagli studi sulle cellule del sangue altre importanti novità: CELLFOOD® protegge gli eritrociti dai danni meccanici e dall’emolisi cellulare e preserva le normali difese antiossidanti del globulo rosso, in seguito a stimolo ossidativo.

Anche nei globuli bianchi CELLFOOD® si è dimostrato efficace nel ridurre lo stress ossidativo intracellulare, confermando l’azione protettiva diretta contro i comuni ossidanti fisiologici, responsabili del danno ossidativo alle biomolecole quali grassi, proteine e acidi nucleici.

UTILE NEL PREVENIRE MA NON SOLO…

CELLFOOD® trova ampia applicazione sia nella fase di prevenzione, nel contrastare o ritardare lo stress ossidativo, sia in quella di correggere lo squilibrio del bilancio ossidativo nel corso di malattie croniche e degenerative.

I sintomi iniziali della mancanza d’ossigeno possono includere una stanchezza generale, affaticamento, disturbi circolatori, difficoltà di digestione, dolori muscolari, sensazioni di instabilità e barcollamento, depressione, perdita della memoria, comportamenti irrazionali, acidità gastrica, e complicazioni bronchiali. Quando il sistema immunitario è compromesso da una mancanza di ossigeno, il corpo diventa più suscettibile ai batteri opportunistici, infezioni virali e parassitarie, raffreddori ed influenza.

CELLFOOD® è un potente disintossicante e anti-radicale libero.

Gli scienziati riconoscono che la maggior parte dei disturbi e delle infezioni è causata da mancanza d’ossigeno a livello cellulare. Questa formula, la cui efficacia è stata riconosciuta, fornisce in modo naturale il massimo livello di ossigeno ed idrogeno allo stato nascente in forma supplementare, che migliora l’energia, la resistenza, e la salute.

LO STATO ATTUALE DELLE RICERCHE

Presso l’Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" Dipartimento di Scienze Biomolecolari Sezione di Biochimica Clinica ha dimostrato che:

1. CELLFOOD® consente di preservare le difese antiossidanti endogene.

2. CELLFOOD® preserva i globuli rossi dalla deplezione di glutatione.

3. CELLFOOD® ha effetto protettivo antiossidante verso l’anemia dell’atleta.

4. CELLFOOD® riduce in maniera dose dipendente lo stress ossidativo intracellulare proteggendo la cellula dall’ossidazione.

1. Studio su atleti professionisti:

L’efficacia di CELLFOOD® in vivo è stata valutata presso l’Istituto dello Sport dell’Università di Pretoria (SUD AFRICA) in uno studio in doppio cieco, controllato mediante placebo, cross-over, della durata di 18 settimane, eseguito su 45 maratoneti (28 uomini e 17 donne), di età compresa fra 20 e 51 anni.

Dal punto di vista clinico, rispetto al placebo, l’impiego di CELLFOOD® è risultato associato ad una riduzione della frequenza cardiaca durante lo sforzo e ad una riduzione della frequenza respiratoria con aumento della massima potenza aerobica (VO2 max), favorendo il recupero dopo sforzo muscolare intenso (lattacido) e prolungato (aerobico).

Uno studio pilota effettuato su ciclisti professionisti (Il ciclismo: uno sport che richiede potenza, resistenza e capacità di recuperare rapidamente!), presso l' Università per gli studi sullo sport a Ljubljana, dal dr. R. Milič, IKARUS, Università di Primorska, Koper, S. Djordjevi, 2008 ha concluso che il gruppo che ha assunto Cellfood ha manifestato un aumento statisticamente significativo della potenza massima alla fine del test ed un aumento del consumo di ossigeno. I risultati di questo preliminare studio pilota mostrano che Cellfood ha un benefico effetto sulla capacità dell'organismo di adattarsi a differenti regimi di allenamento aumentando pertanto la capacità ciclistica e migliorando la performance. Questi dati sono stati ricavati da test standard per le performance usati dai ciclisti professionisti in Slovenia (realizzati presso l'Università per gli sport a Ljubljana).

2. Efficacia del trattamento con Cellfood® (deutrosulfazyme) nella fibromialgia . “Efficacy of Cellfood®’s therapy (deutrosulfazyme) in fibromyalgia”, Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche, Sezione di Reumatologia, Università di Siena.

Il trattamento delle pazienti fibromialgiche con Cellfood® offre una possibilità efficace ed economica per alleviare la sintomatologia dolorosa e l’astenia di tali pazienti. Infatti si ritiene che tale integratore possa fornire un contributo nella gestione sintomatologica di tali pazienti.

CELLFOOD® NON CONTIENE CARBOIDRATI, NON CONTIENE LIPIDI; NON CONTIENE PROTEINE; NON CONTIENE CAFFEINA; NON CONTIENE EFEDRINA; NON CONTIENE STIMOLANTI; NON CONTIENE SINTETICI.

CHI DOVREBBE UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO?

Se rimaniamo ai principi esposti più sopra dobbiamo dire che tutti noi siamo esposti ad una maggior produzione di sostanze ossidanti e ad una minore introduzione con la dieta dei principi indispensabili per il processo antiossidante. Per questi motivi tutti hanno bisogno di una integrazione alimentare. Certo, le persone che stanno affrontando una malattia o una fase di convalescenza, o solo un periodo di difficoltà psicofisica sono le prime a vedere i benefici di CELLFOOD®, ma anche gli sportivi, sia professionisti che dilettanti, si rendono ben presto conto che le loro prestazioni migliorano, così come la gestione della fatica ed i tempi di recupero. Ma se vogliamo fare prevenzione, oltre che terapia, tutti dovrebbero utilizzare il prodotto, ai dosaggi standard.

Non vanno certo dimenticati tutti i prodotti della linea CELLFOOD: integratori nutrizionali e cosmetici come il CELLFOOD OXYGEN GEL un prodotto ricco e nutriente che può essere applicato su qualsiasi parte del corpo per equilibrare, ristrutturare, ringiovanire e proteggere la pelle. È un GEL particolarmente indicato in caso di rughe, segni di espressione, smagliature, acne, macchie della pelle, lividi, pelle ruvida, ferite, cicatrici, scottature, abrasioni cutanee.

L’applicazione mattutina sul viso pulito impedisce alla pelle di seccarsi, formando una meravigliosa barriera protettiva e costituendo un nutriente ideale. Negli uomini ripristina il pH della pelle e risana la pelle danneggiata dalla rasatura e/o irritazioni. L’applicazione serale di CELLFOOD OXYGEN GEL, invece, sempre sul viso perfettamente struccato e pulito, in particolare sul collo ed attorno agli occhi, consente un risanamento della pelle durante la notte.

CELLFOOD® si propone come un prodotto unico al mondo e può essere arricchito da altre componenti nutrizionali grazie alle sue nove formulazioni disponibili in commercio (otto sistemiche e una topica).

Everett Storey, l’inventore di CELLFOOD sul modulo del composto farmaceutico, lo descrive nel seguente modo: “Colore champagne che diventa colore ambra con il passare del tempo ma, invece di una perdita di potenza, se ne rileva un piccolo aumento anno dopo anno". Alla sezione "Effetti terapeutici" egli dichiara: “ossigeno e nutrimento per le cellule, supporto di materiale per il processo digestivo, consente la pulizia dell’area superiore e inferiore dell'intestino, ripristinandone le normali funzioni...”.

“Consente al flusso sanguigno di trasportare direttamente a ciascuna cellula corporea 129 elementi assimilabili per una nutrizione completa, diretta e rapida. Fornisce un flusso regolare di ossigeno e idrogeno a tutte le parti del corpo, rendendo possibile ciò che prima era considerato "impossibile”, ovvero ottenere in contemporanea l’ossidazione e la riduzione in una singola cellula.

Le nostre Fonti e per approfondimenti:

- Analytical Report: Dissolved Oxygen

- USP Challenge Test of CELLFOOD®

- Microbiological Test for LOG Reduction

- Electrolyte Test

- LD 50 Acute Oral Toxicity Safety Study

- Colloidal Study (Zeta Potential)

- Surface Tension Study

- Dark Field Microscopy Report

- University of Pretoria Study - Long Form

- University of Pretoria Study - Summary Form

- Free Radical Clinical Study

- Free Radical Analytical Study

- University of Siena Study

Quanto riportato, è tratto da materiale di libera consultazione sul Web. SANREMOBIO non è responsabile della diffusione di informazioni che si rivelassero non rispondenti a verità o dell’uso improprio dei prodotti menzionati. Pertanto, la letteratura di cui sopra è da intendersi come approfondimento culturale: non sostituisce la diagnosi del medico, che si consiglia di consultare sempre, prima dell'assunzione di qualunque rimedio, soprattutto in presenza di patologie o disturbi contro i quali si stiano assumendo altri farmaci.