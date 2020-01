Ventimiglia: visita di Toti e Parco Roya, Merlenghi "Imbarazzante il modo di far politica del PD!"

“Assistiamo a un imbarazzante modo di fare politica e mi riferisco ai roboanti comunicati della segreteria del PD che si scaglia contro il presunto ritardo della Regione nei riguardi del progetto del Parco Roya, intervento che pone una domanda: amore per la città o campagna elettorale per le prossime elezioni regionali?”

Interviene in questo modo Mauro Merlenghi, coordinatore della lista civica ‘Scullino Sindaco’, rispondendo alle parole del Partito Democratico della città di confine (QUI). “Non vogliamo tediare nessuno con dettagli tecnici – prosegue Merlenghi - ma è non ci sembra così difficile comprendere che poter attuare la riconversione del Parco Roya occorre prima procedere alla sdemanializzazione ma ciò può avvenire solo dopo la messa in sicurezza idraulica dell’area e le opere dovevano essere eseguite dai soggetti attuatori ma non identificabili in assenza di sdemanializzazione. L’attuale amministrazione ha evidenziato questo problema che bloccava tutto e si è attivata per superarlo, perché questo non è stato fatto prima?”

“Troviamo ingeneroso e ingiusto – termina - il fatto che il silenzioso lavoro di molte persone, fra cui l’assessore Tiziana Panetta, sia strumentalizzato per avere un po' di visibilità mediatica. Non si può trasformare tutto in verbosa e inutile polemica per meri interessi elettorali, la città di Ventimiglia ha bisogno di ben altro Invece di fare polemiche inutili sarebbe meglio il silenzio e cominciare a fare politica per la città e non per il proprio partito”.