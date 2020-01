Ventimiglia: il Pd cittadino interviene sulle case popolari di Seglia “Scajola gioca al solito scarica barile”

Il Partito Democratico di Ventimiglia, per voce del segretario cittadino Roberto Vigneri, interviene in merito alle case popolari di Seglia.

Scrivono dal d ventimigliese: “L’assessore Scajola gioca al solito scarica barile per cui le eventuali colpe sono sempre degli altri, meglio se delle precedenti Amministrazioni. Vero è che l’Arte ha a bilancio dei soldi da spendere a Ventimiglia, in particolare sul Mulino di Peglia, da oltre 25 anni e l’Amministrazione Ioculano riteneva importante che dette somme fossero, finalmente, spese a favore della Città e non restituite alla Regione come residui. L’immobile di Seglia era, è vero, risultato l’unico idoneo dopo una procedura pubblica fatta nel 2015. Ciò che, però, l’Assessore Regionale e l’attuale Amministrazione Scullino non dicono è che, da una parte, la stessa ARTE aveva evidenziato plurimi ostacoli alla realizzazione del progetto e, dall’altra, per quanto a conoscenza dell’Amministrazione Ioculano, che a febbraio del 2019 la Società proprietaria dell’immobile di Seglia aveva dichiarato di non essere interessata ad una permuta proposta da ARTE abbandonando di fatto la trattativa e quindi la realizzazione delle Case popolari. Non si sa cosa sia cambiato nel frattempo”.