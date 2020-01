Maltempo: domani Toti firmerà il piano di riparto dal 142 milioni di euri per i fondi di emergenza 2018

Domani mattina alle ore 11 presso la Sala Colombo di Regione Liguria (via Fieschi 15) la conferenza stampa del presidente e Commissario straordinario per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018 Giovanni Toti, insieme all’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, per la firma del decreto di approvazione del Piano di riparto dei fondi per l’annualità 2020, pari complessivamente a 142 milioni di euro.

Saranno presenti i rappresentanti degli enti locali (Comuni, Province e Città Metropolitana) interessati dal riparto delle risorse, destinate anche ad interventi di difesa del suolo di competenza regionale.