Infrastrutture, Di Muro (Lega): “Bene la nomina del commissario Terzo Valico-Nodo, ore De Micheli proceda alla nomina per il raddoppio di Ponente”

Il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro interviene così in merito alla nomina del commissario Terzo Valico-Nodo: “È sicuramente un segnale positivo la ratifica della nomina del commissario per Terzo-Valico-Nodo ferroviario di Genova, ma ora non si sieda sugli allori la ministra De Micheli: se ci sono voluti 8 mesi per la nomina di Mauceri, il Ponente ligure non è disposto ad aspettarne altrettanti per la nomina del commissario per il completamento del raddoppio del Ponente. I sindaci si sono espressi chiaramente in un documento condiviso col territorio sulla strategicità dell’opera. L’individuazione del commissario straordinario è contenuta nello Sblocca Cantieri, voluto fortemente dalla Lega al governo con l’allora viceministro Rixi, ed è stato approvato un ordine del giorno, da me presentato, in merito, al Dl Crescita. Non si perda altro tempo: la Liguria e la provincia di Imperia non possono più aspettare”.