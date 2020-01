Bordighera: lunedì nuovo incontro del Movimento Civico, si parlerà di “Agricoltura e floricoltura a Bordighera e dintorni”

I lunedì del Movimento Civico a Bordighera ospiteranno il prossimo 3 febbraio alle 21 al Cinema Zeni l’incontro “Agricoltura e floricoltura a Bordighera e dintorni: inizia il futuro”. Parteciperanno per la storica Cooperativa Agroflor il presidente Franco Fogliarini, per la Confederazione Italiana Agricoltori Claudio Andreini, responsabile zona Bordighera e Gianfranco Croese, Direttore Provinciale e per la Federazione Coldiretti Federico Allavena, vicepresidente provinciale, e Cristiano Rossi, segretario Zona Sanremo.

“I lunedì del Movimento Civico hanno l’obiettivo di creare informazione, sensibilizzazione, e dibattito su argomenti rilevanti al miglioramento della qualità della vita nella nostra zona. L’agricoltura ha sempre più valenze a livello locale e globale - dicono gli organizzatori - da sempre è attività produttiva e agente modellatore del territorio, e in zone come le nostre è il miglior presidio contro il dissesto idrogeologico. Oggi diventa investimento prezioso per mitigare con il suo verde il riscaldamento globale, e opzione di stile di vita per i giovani in alternativa alla fuga verso i grandi centri urbani con problemi di stress e di inquinamento. Perciò l’agricoltura deve essere un’attività incentivata, facilitata, e protetta a livello di società e di istituzioni. Nell’incontro di lunedì sera, operatori che hanno quotidianamente il polso della situazione, parleranno dei problemi, degli aspetti positivi, delle novità, e della traiettoria su cui si trovano oggi l’agricoltura e floricoltura nella nostra zona, con enfasi sulle opportunità per i giovani”.