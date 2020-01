Una conferenza sulla Street Magic ovvero la Magia in strada del 'Sanremo Magic Club'

Il “Sanremo Magic Club” organizza per il giorno 5 febbraio una Conferenza sulla Street Magic ovvero la Magia in strada. E come conferenziere ci sarà il grande Trabuk, 'Campione del mondo di Street Magic 2015'.



"La sua è una magia versatile - si spiega nella nota - che piace tanto ai bambini che ai grandi con trovate e soluzioni molto originali e uniche. Trabuk oltre a partecipare alle più grandi Convention Internazionali ha presentato con successo i suoi spettacoli in Giappone, Austria, Las Vegas tanto per citarne qualcuna. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive riscuotendo sempre un notevole successo. È una serata rivolta ai soci, appassionati e simpatizzanti. L’inizio della Conferenza è fissato alle ore 21.00 presso la Villa Almerini, sita in C.so Cavallotti 2. Per info potete contattare Salvatore al 340 7144968".