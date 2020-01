Sanremo2020: piazza Colombo pronta all'evento dell'anno, ecco le immagini dei lavori ed i divieti

Prime prove audio e video, ieri pomeriggio e sera in piazza Colombo per il mega palco che ospiterà gli eventi all’esterno del Teatro Ariston in occasione della 70a edizione del Festival di Sanremo.

Intanto c’è anche un video per presentare il lavoro svolto nella piazza principale della città dei fiori, con anche le indicazioni per chi verrà a seguire gli appuntamenti del pomeriggio e della sera. Un lavoro incessante, quello degli operai della ‘Gruppo Eventi’, sia sotto la pioggia che in altre condizioni, che hanno consentito l’allestimento di un palcoscenico unico per la manifestazione canora matuziana.

Ed una serie di misure di sicurezza imponenti per garantire l’incolumità dei presenti. Sono infatti state installate transenne di ultima generazione e metal detector ai varchi di controllo. Presente anche una struttura medica con un’ambulanza appositamente presente in piazza.

Nei video prodotti da Rai Pubblicità e dalla ‘Gruppo Eventi’ anche le informazioni sulle misure di sicurezza. Viene evidenziato il divieto di portare in piazza Colombo: treppiedi, selfie stick, ombrelli, lattine, bottiglie di vetro o plastica, borracce di metallo, bevande alcoliche, bombolette spray, strumenti musicali e puntatori laser. Si potranno invece portare zaini, fotocamere, videocamere e GoPro.

Vietato anche introdurre animali mentre sarà garantito il servizio di bus di linea con la collaborazione della Riviera Trasporti. I Taxi sono stati spostati in via Asquasciati e, fino all’11 febbraio saranno aumentate le zone di parcheggio nella zona del porto.