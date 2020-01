Sanremo: torna domani il dialetto sanremasco all'hotel Riviera Palace, dopo due anni il 'Tea Afternoon Tea'

Ritorna domani all’hotel Lolli Riviera Palace, dopo due anni di interruzione, quello che era diventato un tradizionale appuntamento pomeridiano col dialetto sanremasco: il ‘The Afternoon Tea’ dell'hotel, con Franco D'Imporzano e Gianni Modena.

Almeno idealmente Franco parteciperà a questo nuovo appuntamento, in cui non sarà commemorato, ma raccontato. Verranno proposte poesie, componimenti e canzoni a lui care, note e meno note, quasi la scelta fosse sua.

Gli appuntamenti, mantenuti al venerdì, saranno articolati in quattro pomeriggi, con temi e partecipazioni diversi, che saranno via via ‘rivelati’. Grosse novità anche riguardo alla ‘location’ dei nuovissimi locali dell'albergo, per la prima volta nella ‘Sala Riunioni’ per questo singolare incontro fra tradizione ed eleganza. Immutata invece la sempre gradita ed attesa conclusione con tè e pasticcini della casa, con il tema "Ci vedevamo da...".