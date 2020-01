Imperia: domenica prossima alla Soms il 'Teatro Ragazzi' con Scatta domenica prossima alle 16, con lo spettacolo ‘Pinocchio nel paese della Meraviglia’, delle imperiesi Chiara Peirone e Luisa Vassallo, il ‘Teatro Ragazzi’ alla Soms. Lo spettacolo porta in

Scatta domenica prossima alle 16, con lo spettacolo ‘Pinocchio nel paese della Meraviglia’, delle imperiesi Chiara Peirone e Luisa Vassallo, il ‘Teatro Ragazzi’ alla Soms.

Lo spettacolo porta in scena una riduzione molto particolare della famosa favola di Collodi dai colori tra il circense e il teatrale, tant'è vero che la compagnia ha scelto come nome quella di ‘Circo Baghera’. L’idea dello spettacolo è nata dal fascino che la storia ha sempre suscitato nelle due artiste ma anche dalla voglia di andare, appunto, ‘al di là dei sogni’ in un mondo ‘oltre’ dove finalmente fantasia e realtà si possono incontrare. E' per questo che nell’allestimento delle due imperiesi la favola di Pinocchio è stata riletta dal punto di vista della fata, lei che, ogni volta, riporta il burattino dentro la realtà attraverso la magia.

Due attrici complici ed instancabili, cinque personaggi pieni di energia, una gigantesca bacchetta magica attorno alla quale la fata vola e si intreccia con leggerezza per compiere i suoi prodigi e una porta ‘fatata’ dalla quale entrano ed escono i protagonisti, sono gli elementi essenziali di questo spettacolo nel quale tecniche miste vengono utilizzate in armonia per narrare - senza parlare - le avventure del burattino più famoso del mondo.

Campionessa di Pole Dance, Chiara Peirone - perno dello spettacolo e interprete della Fata, del Grillo e della Volpe - dà prova di grande bravura e professionalità con figure di acrobatica, pole dance, jump e maschera, mentre per Pinocchio - interpretato da Luisa Vassallo (in veste anche di Gatto) - sono adottate tecniche di espressività corporea, maschera, clown e improvvisazione. Le musiche, salvo alcuni piccoli intarsi, sono state composte apposta per l'allestimento teatrale, dal bravissimo musicista Piero Rovida.