Cervo: due gruppi metal di Ventimiglia e Sanremo insieme per raccogliere fondi per la 'Giraffa a Rotelle'

Metalheads del Ponente, con ‘Shockin’ Head’ e ‘Gotham Crew’ uniscono le forze per i diritti dei disabili. Il popolo metal, da sempre, ha il forte senso di aggregazione che unisce i metalheads, non solo in Italia ma dappertutto nel mondo.

Una nuova dimostrazione ce la danno gli ‘Shokin’ Head di Ventimiglia ed ‘Gotham Crew’ di Sanremo. I due gruppi saliranno sul palco, sabato 15 febbraio al Babilonia di Cervo a scopo benefico. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione per i diritti dei disabili ‘La Giraffa a Rotelle’ di Imperia.