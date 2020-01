70° Festival: Amadeus accende il testo di “Nel blu dipinto di blu”, l'omaggio a Domenico Modugno illumina la strada verso l'Ariston (Foto e Video)

Le immagini da via Matteotti

Per i suoi 70 anni il Festival di Sanremo vuole omaggiare la storia della musica e, ovviamente, non poteva mancare il ricordo di Domenico Modugno e della sua “Nel blu dipinto di blu”, brano simbolo della canzone italiana.

In via Matteotti, a pochi passi dall'Ariston, Amadeus ha partecipato questa sera alla cerimonia in onore di Domenico Modugno con l'accensione delle luminarie volute dal Comune con il testo di “Nel blu dipinto di blu” a fare da luce-guida verso il Teatro Ariston. Un'installazione luminosa che Palazzo Bellevue ha potuto finanziare grazie anche a diversi sponsor tra i quali anche la locale “UnoGas Energia”.

Il video dell'accensione

Insieme al conduttore e direttore artistico del 70° Festival, anche il sindaco Alberto Biancheri con la sua amministrazione e l'artista che ha creato l'installazione, Tiziano Corbelli. Nel proprio intervento Amadeus ha più volte sottolineato come per lui Sanremo sia diventata una seconda casa e ha elogiato l'accoglienza e l'ospitalità che i sanremesi gli stanno dando.