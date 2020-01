3 motivi per preferire una workstation di Computer Milano al posto del classico pc

In base all’uso che fai del computer, potresti aver bisogno di componenti di alto livello. Spesso professionisti e studi ricercano un computer con una configurazione personalizzata e componenti aggiuntivi proprio per svolgere il loro lavoro. Un computer personalizzato in base alla tua professione, prende il nome di workstation.

Nell’articolo che segue, potrai scoprire che cosa sono i pc professionali a Milano e per quali motivi sono meglio rispetto a un pc tradizionale.

Che cos’è una workstation

La workstation è uno strumento di lavoro altamente performante grazie a componenti di alto livello. Il pc professionale viene assemblato su misura in base alle tue esigenze. Spesso i modelli base che trovi normalmente in commercio non hanno tutti i componenti che ti servono. Se hai bisogno di schede video aggiuntive, monitor di grandi dimensioni e altro per la progettazione, ad esempio, non ti resta che chiedere! Per elaborare video e grafica 3D, ti servirà anche una memoria RAM più grande del normale. Insomma, qualsiasi siano le tue esigenze, la workstation è quello che stavi cercando. Rispetto a un pc tradizionale, la workstation è più preformante, duratura nel tempo e personalizzata, come spiegato nel dettaglio nei paragrafi che seguono.

Prestazioni

Un pc professionale su misura vanta una velocità di calcolo superiore alla media affinché tu possa svolgere la tua attività al top. Una workstation riduce gli errori perciò il tuo lavoro sarà più preciso. Anche se il carico di lavoro è tanto, la workstation assicura alte prestazioni. Per tale motivo, rappresenta la soluzione migliore nell’ambito professionale. Mostri ai clienti e partner un progetto impeccabile di alta qualità e perciò ottieni la commessa: incrementa il tuo fatturato con lo strumento giusto sulla tua scrivania. Se le prestazioni aumentano, anche la tua professionalità segue la medesima strada e gli affari fioriscono. È impensabile offrire un servizio di qualità se usi un computer standard che non tiene conto delle tue esigenze sul lavoro.

Personalizzazione

Una delle principali ragioni per cui anche tu dovresti al più presto preferire un pc professionale è la personalizzazione. Ti basta spiegare la finalità e il contesto di utilizzo dello strumento informatico per definire le caratteristiche tecniche e i componenti da aggiungere. Grazie alla workstation, hai la possibilità di aggiungere, anche in un secondo momento, tutti gli hardware che ti servono. La personalizzazione può prevedere schede grafiche, schede audio, HD Ssd, monitor, etc. mantenendo sempre un buon rapporto qualità / prezzo finale.

Durata

Un computer normale sottoposto a un grande carico di lavoro quotidiano, è destinato a durare poco nel tempo. Infatti, in tanti uffici tocca sostituire i pc che restano accesi a tutte le ore del giorno e anche della notte, ogni 2 – 3 anni con una spesa non indifferente. Solo le postazioni personalizzate per il lavoro assicurano una durata massima nel tempo. Investi meglio il tuo denaro e richiedi un pc professionale su misura che mantiene le sue caratteristiche intatte nel corso degli anni.