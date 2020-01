Sanremo: in giro con droga e coltelli, la Polizia ferma due tunisini che avevano anche tentato un furto

Possesso di stupefacenti, furto aggravato, tentato furto e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere sono i reati per i quali la Polizia ha arrestato due giovani cittadini tunisini.

Il fatto è avvenuto ieri quando i due hanno attirato l’attenzione degli agenti della Sezione Investigativa. Mentre uno dei due era stato arrestato nei giorni scorsi per un tentato furto aggravato in una villa a Poggio, l’altro, per le caratteristiche somatiche e gli indumenti che indossava, sembrava corrispondere all’autore di un furto di telefono cellulare e un tentato furto di una borsa commessi nella notte tra sabato e domenica. Senza perderli di vista, gli agenti hanno proceduto ad alcuni accertamenti.

Uno dei due stranieri è stato punito con una sanzione amministrativa in materia di stupefacenti in quanto trovato in possesso di 6 grammi di hashish. Il secondo denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato, tentato furto e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 23 cm.

Per entrambi, irregolari su territorio nazionale, è stato emesso dal Questore di Imperia un ordine di espulsione con accompagnamento presso il CPR di Torino.