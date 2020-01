Primi aggiornamenti sulla nave partita da Savona: probabilmente nessuna minaccia Coronavirus

Sarebbero soltanto "lievi sintomi influenzali" quelli che hanno colpito una donna residente a Hong Kong imbarcatasi a Savona su una nave di Costa Crociere. Ovviamente, vista l'estrema delicatezza dell'argomento, il condizionale è d'obbligo. Le informazioni stanno ancora trapelando in maniera graduale e con estrema cautela, ma il rischio pandemia sembrerebbe da escludere.

Ovviamente la donna si trova tuttora in osservazione mentre il marito, che non presenta alcun sintomo, è stato posto in isolamento in via puramente precauzionale.

La coppia era arrivata da Hong Kong all'aeroporto di Milano-Malpensa lo scorso 25 gennaio e da lì aveva raggiunto Savona, per imbarcarsi sulla nave e dare il via alla propria crociera. Sulla nave sarebbero presenti, secondo le informazioni rilasciate dal personale di bordo, 751 passeggeri tra residenti in Cina e a Hong Kong; di questi, 374 si sarebbero imbarcati a Savona.

Bloccati sulla nave tutti i passeggeri in attesa di ulteriori accertamenti: si tratta di circa seimila persone. Il "tour" della nave "Costa Smeralda" di Costa Crociere ha toccato i porti di Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca e, dopo aver raggiunto Savona, ha fatto successivamente scalo a Civitavecchia.