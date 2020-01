Coronavirus: allarme per una coppia imbarcata a Savona, nave da crociera bloccata per i test

Un altro duplice caso sospetto di infezione da coronavirus è venuto alla luce nelle ultime ore in Italia, più precisamente a Civitavecchia, dove circa 6 mila crocieristi sono bloccati all'interno di una nave Costa Crociere sulla quale si trovava una coppia di turisti provenienti da Hong Kong che ha palesato alcuni sintomi coincidenti con quelli del pericoloso virus che ha già mietuto oltre il centinaio di vittime in Cina.

Si tratta di marito e moglie giunti lo scorso 25 gennaio in Italia ed imbarcatisi a Savona. I due ora si trovano all'interno dell'ospedale di bordo in isolamento con febbre e problemi respiratori, e sono stati messi sotto le cure dei medici dell'ospedale Spallanzani per i test del caso.

E' di 170 morti e 7.700 infezioni l'ultima stima del Coronavirus. L'aumento quotidiano delle vittime è stato di 38 unità, il più alto dall'inizio dell'epidemia: oltre 1.700 i nuovi casi. Oggi è previsto il rimpatrio dei cittadini italiani e di quelli britannici. Sempre oggi è attesa la riunione degli esperti Oms, che potrebbe dichiarare l'emergenza internazionale. In osservazione anche un turista cinese che si è sentito male in centro a Roma.