Bordighera: albanese di 31 anni arrestato dai Carabinieri per spaccio di droga nel 2018

Un 31enne albanese è stato arrestato dai Carabinieri di Bordighera per spaccio per fatti che risalgono al 2018, sia nella città delle palme che a Vallecrosia.

All’alba del 22 giugno, più di 40 Carabinieri del Comando Provinciale entrarono in azione arrestando quattro persone e sequestrando marijuana, cocaina ed armi. Vennero sequestrati anche due esercizi pubblici, ritenuti come avviati ed alimentati con il provento dei traffici illeciti.

I Carabinieri, nel presidiare continuamente il territorio con equipaggi in uniforme ovvero in abiti civili, hanno rilevato ieri la presenza del destinatario della misura a Ventimiglia. E’ servito solo un veloce riscontro per verificare l’attualità del provvedimento restrittivo.

È stato quindi predisposto un servizio di osservazione e pedinamento, in attesa dell’arrivo di altri militari in supporto, atteso che nell’operazione erano state sequestrate armi e, una volta ottenuta un’adeguata cornice di sicurezza, i Carabinieri lo hanno fermato, notificandogli il provvedimento per poi trasferirlo in carcere ad Imperia.