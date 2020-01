Ventimiglia: sopralluogo al sottopasso di via Tenda, il Sindaco "Chiederà alcune varianti a garanzia dei cittadini" (Foto)

Sopralluogo del Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, questa mattina al costruendo sottopasso ferroviario di Via Tenda. Era accompagnato dal dirigente dell’ufficio tecnico e dal comandante della polizia locale.

Il Sindaco ha incontrato il direttore dei lavori e per le Ferrovie, l'Ing. Dario Pellegrino (Project Manager Portafoglio Nord-Ovest): “È stato molto importante effettuare il sopralluogo – ha detto Scullino - dopo averne discusso in Giunta, ho intenzione di richiedere alcune varianti compatibili con il progetto a garanzia dei cittadini di Roverino e di chi abita nella zona. Non voglio anticipare le varianti, molto importanti, ma come sempre ho potuto appurare ogni opera e ogni iniziativa devono essere seguite e verificate personalmente. Siamo stati eletti per essere presenti sul territorio e tra la gente, fuori dal palazzo, e così continueremo a fare”.