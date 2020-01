Ventimiglia: i 'Laboratori del mercoledì pomeriggio', fiore all’occhiello dell’IC Cavour (foto)

L’Istituto Comprensivo Statale n° 2 ‘Cavour’ di Ventimiglia da sempre propone un’offerta formativa di qualità adeguata ai bisogni dell’utenza, programmando e pianificando tutte le attività con la massima cura. In quest’ottica sono nati per esempio i ‘Laboratori del mercoledì pomeriggio’ per la Scuola Media, che rientrano anche tra i macro-progetti di Istituto realizzati nell’ottica della lotta alla dispersione scolastica ed in favore dell’individualizzazione e della personalizzazione dell’insegnamento.

"Le attività laboratoriali - spiegano dalla scuola - permettono a tutti gli studenti di apprendere, mettersi alla prova, verificare le proprie capacità e di vivere così un’esperienza emotivamente, socialmente ed intellettualmente gratificante. In questo modo si riesce a contrastare la noia, la scarsa motivazione, la disaffezione degli studenti rispetto all’impegno scolastico, riducendo la dispersione e favorendo concretamente lo ‘star bene a scuola’.

I laboratori propongono un approccio esperienziale, facendo emergere le diverse caratteristiche individuali dando agli alunni il piacere dell’impegno in una attività che sentono propria avendola scelta.

Per il corrente anno scolastico 2019/20 le attività proposte ai ragazzi sono state suddivise in tre moduli, fornendo quindi agli alunni la possibilità di provare più attività a rotazione.

I laboratori proposti presso la Scuola Media dell’IC Cavour, affidati ai docenti in servizio nella scuola oppure realizzate in collaborazione con Associazioni operanti sul territorio o con esperti esterni sono: cucina, laboratorio artistico, laboratori sportivi (unihockey, bocce, basket), laboratorio di teatro, giochi enigmistici, giochi da tavolo, cineforum, giornalino, attività circensi, karaoke, bricolart, laboratorio musicale.

L’orario di funzionamento dei laboratori è tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14.35 alle 16.15. Essi sono preceduti da un’ora di lezione realizzata per gruppi di livello in cui si organizzano attività di recupero o potenziamento nelle discipline di Italiano e di Matematica.

Le Scuole Medie dell’Istituto Cavour rappresentano un’Istituzione profondamente radicata nel territorio e nel tessuto sociale sviluppando in tutti gli attori protagonisti della vita scolastica (Dirigente Scolastica, Docenti, ATA, Alunni, Famiglie) il senso di appartenenza alla comunità con pari dignità, seppur nella diversità dei ruoli.

Le attività di laboratorio, rivolte a tutti gli alunni della scuola media, si configurano ormai, da anni, come punto di forza della scuola, esprimendo al meglio quella didattica laboratoriale che consente di avvicinare gli alunni all’apprendimento in modo ludico e creativo, facendo sentire ciascuno protagonista ed artefice del proprio agire. Il contesto laboratoriale si fonda sul principio della costruzione di dinamiche cooperative e non conflittuali, sulla divisione e condivisione di processi e risultati, in base alle inclinazioni e al talento personale. Inoltre, le attività laboratoriali, proprio per le loro caratteristiche, si sono sempre dimostrate come luogo privilegiato di integrazione, poiché anche gli alunni con maggiori difficoltà di carattere cognitivo, emotivo o relazionale, trovano in questo tipo di espressione apprendimenti fondamentali per la propria crescita, oltre che gratificazioni sul piano dell’autostima e della percezione del senso di autoefficacia".