Sanremo: il Comune alla ricerca di sponsor per abbellire la rotonda della Foce con fiori e piante

Nella ormai infinita telenovela della rotonda della Foce, c’è anche una nuova procedura per la ricerca di sponsor. Palazzo Bellevue vuole trovare uno sponsor che possa finanziare la realizzazione e la manutenzione delle opere verdi che abbelliranno la rotonda insieme a fiori e vasi.

L’avviso pubblico è l’invito ufficiale a chi volesse farsi avanti per presentare la propria proposta che, poi, sarà valutata dalla commissione nominata dall’amministrazione e composta da: Laura Di Aichelburg (presidente - responsabile Servizio Centri Storici e Beni Ambientali), Luca Mirto (commissario - istruttore direttivo Servizio Centri Storici e Beni Ambientali) e Lucia Falone (commissario - istruttore amministrativo Servizio Centri Storici e Beni Ambientali).

Intanto in queste settimane i lavori stanno proseguendo anche se in netto ritardo rispetto a quanto prospettato a inizio cantiere nella primavera del 2019. Ma ciò che conta è che Sanremo arrivi ad avere una rotonda che potrà migliorare non poco la viabilità in una zona da sempre critica per gli spostamenti. Poi sarà anche abbellita con una ‘macchia’ verde, fiori e vasi.