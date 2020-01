Sanremo: addio ai dissidi e gli scontri del passato, c’è aria di rinnovamento in piazza Bresca? Per le nuove generazioni la parola d’ordine è “Collaborare” (Video)

Anni di ‘mugugni’, lamentele, litigi per ogni minima iniziativa. In piazza Bresca era impossibile organizzare qualcosa senza che qualche ristoratore avesse da ridire o si lamentasse del vicino o di quello poco più in là. Ormai l’atteggiamento di alcuni esercenti della zona era diventato parte della piazza come l’obelisco di capitan Bresca. Ma ora sembra che qualcosa sia cambiato.

La conferenza stampa organizzata dal Comune e dall’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, sembra segnare un netto cambio di passo. Al tavolo, oltre a Sindoni, erano seduti anche Valerio Vadini e Raffaele Martino in rappresentanza rispettivamente di piazza Sardi e piazza Bresca. Ma, oltre alla presentazione degli eventi, c’è anche un’altra notizia: nessun litigio, nessun rancore, tutti d’amore e d’accordo. Cosa è cambiato?

Dalle parole di Vadini e Martino traspare un netto cambio di passo, una voglia di discontinuità con il passato, con le generazioni che li hanno preceduti e che, per loro stessa ammissione, hanno passato troppo tempo cavalcando vecchi rancori che hanno portato solo negatività nella zona più ‘glam’ di Sanremo.

Dalle sincere dichiarazioni di Vadini e Martino emerge una parola d’ordine: “Collaborare”. Un verbo che, fino a qualche anno fa, le due piazze non conoscevano, anzi, a volte mettere i bastoni tra le ruote al concorrente era ancor più stimolante che investire nella propria attività. Ora no, non è più così. Le giovani generazioni hanno capito che solo facendo squadra, con l’aiuto del Comune, si può fare qualcosa. E chi decide di rimanere ancorato ai vecchi atteggiamenti con il passare del tempo resterà isolato.

Intanto adesso le due piazze puntano alla settimana del Festival per proporre le loro iniziative e un’offerta a dir poco variegata, poi si penserà al Corso Fiorito, alle vacanze di Pasqua e, infine, alla programmazione dell’estate. Sempre con il ritrovato spirito di collaborazione che sembra dare una nuova linfa alla piazzetta della movida sanremese.