Imperia: in attesa delle materie d'esame l'Istituto Ruffini si avvicina all'educazione alla cittadinanza

Nella settimana in cui il ministero annuncerà le prove e le materie dell’esame di stato, gli studenti del Ruffini di Imperia si avvicineranno allo studio dell’educazione alla cittadinanza e legalità con due eventi in collaborazione con la Polizia di Stato e concluderanno la settimana col primo incontro del progetto 'La Costituzione a teatro'.

Martedì mattina due classi quarte sono state accolte in questura per fare conoscenza dei 'poliziotti di quartiere', che hanno fatto loro visitare i diversi reparti e spiegato le varie specializzazioni. Ieri invece altre due classi in rappresentanza del Ruffini di Imperia hanno partecipato alla conferenza sulla legalità presso l’auditorium della CCIAA di Imperia. L’incontro è stato rivolto alle scuole per sensibilizzare gli alunni a stili di vita sani e consapevoli, per evitare comportamenti illegali. Diversi e molto seguiti gli interventi

Riccardo Actis, comandante della Polizia Stradale ha riportato l’attenzione sulla guida sicura che esuli da distrazioni o ancor peggio dall’assunzione di sostanze psicotrope a partire dall’alcool. Quindi l’Ing. Roberto Surlinelli direttore della Pol Post Liguria ha illustrato le conseguenze penali inerenti i reati di Bullismo e Cyberbullismo ed in generale in un uso improprio di Internet e delle sue sotto reti. L’operatrice cinofila Laura di Genova ha proiettato slides che presentavano le diverse sostanze stupefacenti spiegandone gli effetti negativi.

Proprio a sottolineare l’importanza di quest’ultimo tema, ha concluso l’incontro Luigi, educatore del SERT, che ha portato la sua pluridecennale esperienza nel campo della tossicodipendenza. Grande interesse da parte degli studenti che avranno modo di approfondire le tematiche trattate con incontri mirati che si svolgeranno nei mesi a venire presso il nostro Istituto.

"Un grazie alla Polizia di Stato - evidenzia il Ruffini - che collabora con le scuole del nostro territorio per far sì che i futuri cittadini siano preparati e consapevoli".