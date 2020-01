Festival di Sanremo: in libreria e online il catalogo con i migliori disegni dedicati al 70° anniversario del Festival della canzone

È già disponibile nelle librerie della città di Sanremo il catalogo delle opere che hanno partecipato al contest, promosso dal Gruppo Morenews, Edizioni Zem di Vallecrosia (IM) con il patrocinio del Comune di Sanremo e sostegno del Casinò di Sanremo.

Sono 42 gli artisti, che hanno partecipato realizzando 85 opere suddivise in due sezioni: la prima per elaborati in bianco e nero relativi agli anni dal 1951 al 1976, che sono stati ospitati dal Casinò di Sanremo e la seconda per elaborati a colori relativi agli anni dal 1977 ad oggi ospitati presso il Teatro Ariston. La Giuria di giornalisti e disegnatori, presieduta da Guido Silvestri, in arte Silver, ha valutato gli elaborati e stabilito i vincitori, che saranno premiati con una cerimonia che si terrà al Casinò di Sanremo il prossimo 2 febbraio con inizio alle ore 17.30.

Nel catalogo pubblicato da Edizioni Zem e curato da Tiziano Riverso, Diego Lupano e Claudio Porchia ci sono le migliori opere pervenute. Una pubblicazione che può essere anche ordinata online a questo link.

“Si può ridere di un signore che compie 70 anni? Noi pensiamo di sì – rispondono i curatori del volume - e pensiamo anche sia il modo migliore per festeggiare il compleanno di questo anziano signore, che ha attraversato tanta storia italiana ed ha sempre avuto un occhio di riguardo per la satira e l’umorismo. Ci sono tanti modi di vedere il Festival, ma quello dell'umorismo è sicuramente originale, anche se non del tutto nuovo per Riviera dei Fiori, che ha ospitato per anni manifestazioni umoristiche di rilievo internazionale. Un omaggio in chiave comica, che potrebbe essere di stimolo per riprendere questa divertente tradizione, festeggiando altri compleanni o promuovendo nuove rassegne. La storia del Festival e dei suoi personaggi presenta momenti comici, ridicoli, a volte drammatici, altre volte disarmanti, così come nella vera commedia dell’arte, in questo caso salsa televisiva, rizza di colpi di scena con l’obiettivo di tenere lo spettatore incatenato alla poltrona”