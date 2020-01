70° Festival di Sanremo: rimossi i dehor di piazza Colombo, prosegue l’allestimento della zona palco in attesa dei primi live (Foto)

Manca meno di una settimana all’inizio del 70° Festival di Sanremo e la città si prepara ad accogliere un’edizione destinata a lasciare il segno. La grande novità è, senza dubbio, il palco di piazza Colombo sul quale si esibiranno grandi nomi della musica nazionale e internazionale come Zucchero, Biagio Antonacci, Mika, Emma e Ghali, in attesa di altri annunci.

Proprio per allestire al meglio la piazza, Rai e Comune di Sanremo hanno lavorato in sinergia predisponendo tutte le misure necessarie e mediando con i bar e i negozi della zona per eliminare i dehor. Dopo qualche iniziale resistenza, l’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, ha ottenuto l’ok dei commercianti che si sono dimostrati disposti a rinunciare agli spazi esterni capendo l’importanza dell’evento e le possibilità che arriveranno con la presenza di circa 2 mila persone in piazza, per ogni sera del Festival.

Resta ancora da sciogliere il nodo della capienza. Proprio in questi giorni è in programma l’ultimo incontro tra Comune, Prefettura e Questura per stabilire il numero massimo di persone che la piazza potrà ospitare. Ma come accedere all’area concerti? Il metodo è semplice: bisognerà mettersi in coda ai varchi (per tempo) e pazientare. Raggiunta la capienza massima il personale di sicurezza procederà a regolamentare le entrate in funzione delle uscite.