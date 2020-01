Al Lions club CapoNero Host, cerimonia di ingresso per l'imprenditore Giovanni Amalberti

“Si è svolta ieri sera presso il Ristorante Agua di Bordighera la Cerimonia di ingresso di nuovo Socio nel Lions club CapoNero Host. Si tratta di Giovanni Amalberti, imprenditore agricolo di Bevera. A presentare il nuovo Socio, Gianfranco Ravotti, cerimoniere e padrino ed il Presidente Ernesto Fresca Fantoni, ai soci presenti e numerosi ospiti. Dopo la presentazione e la lettura del giuramento, al momento di appuntare il distintivo, come di consuetudine è stata accesa una candela rossa a significare che una nuova fiamma inizia ad ardere nella Famiglia dei LIONS.

L’ingresso di un nuovo socio è un momento di estrema importanza nella vita del club; la creazione di un nuovo Lions dona infatti nuove risorse e continuità al club, mentre per il nuovo socio si tratta dell’occasione in cui la sua scelta si trasforma in concreta appartenenza all’Associazione.

Presenti alla serata anche il Sindaco di Vallebona, sig.ra Roberta Guglielmi, assieme a due assessori ai quali è stato consegnato un defibrillatore, donato dal club, che sarà posizionato nella piazza del Comune a servizio della comunità.



Ufficio Stampa Lions club CapoNero Host".