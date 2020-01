Onorevole Tovaglieri, Lega: “Il Pd che strumentalizza Fontana ha colpito la disabilità a Milano e al Governo”

“Basta strumentalizzazioni: i fatti dicono che è il Pd, e non il Presidente Fontana, ad 'avercela con i disabili', visto che a Milano ha leso il loro diritto di libertà e movimento tagliando i fondi comunali destinati al trasporto dei portatori di disabilità, con gravi conseguenze per molti di loro, e a Roma ha addirittura cancellato il Ministero della Famiglia e della Disabilità, voluto dalla Lega, per sostituirlo con un sottosegretario”.

Lo ha dichiarato l'eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri della Lega riferendosi alle parole del collega del Pd Pierfrancesco Majorino, che ha attaccato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sul tema della disabilità.



“Evidentemente – conclude Tovaglieri - per il Pd gli autobus gratuiti per i disabili vanno bene solo per andare a votare in Emilia ma non per spostarsi a Milano!”.