Ventimiglia: domani pomeriggio incontro all'Unitre su “Le tradizioni contadine ed il recupero della antiche varietà locali”

“Le tradizioni contadine ed il recupero della antiche varietà locali”: questo il tema dell'appuntamento dell'Unitre Intemelia, in programma domani pomeriggio alle 15,30 nella sede di Ventimiglia, in via Sottoconvento 84 a cura di Marco Damele (docente del corso), scrittore imprenditore agricolo e tecnico biologico di Camporosso.

L'agricoltura, più o meno in tutti i paesi del mondo, inizia a manifestare segni di malessere. Non è quindi sorprendente il fatto che anche in Italia, dove il comparto cerca da sempre di fornire tutti gli alimenti di cui ha bisogno, agricoltori, contadini e consumatoti denuncino una situazione per loro insostenibile. Damele illustrerà le prospettive future del comparto agricolo, trattando in maniera dettagliata l'alimentazione a base di erbe selvatiche, riproponendo aneddoti , storie locali e spunti di riflessione sulle nostre tradizioni contadine.

Durante la lezione verrà proposta anche una degustazione sensoriale di Belinetti alla Cipolla Egiziana Ligure recentemente riproposti e valorizzati nel comprensorio intemelio da Marco Lia e dallo stesso Damele.