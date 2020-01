Sanremo2020: è arrivato il 'truck' di Radio 2, anche piazza Borea D'Olmo inizia ad animarsi (Foto)

Mentre via Mameli è già praticamente dentro il Festival con il cosiddetto ‘acquario’, ovvero lo studio televisivo destinato a ‘Prima Festival’, la trasmissione partita lunedì scorso e che anticipa la settimana della kermesse canora, sta prendendo vita anche piazza Borea D’Olmo.

La piazza, che si trova a pochi metri dal Teatro Ariston, sarà infatti caratterizzata dai ‘truck’ delle emittenti radiofoniche, in particolare della Rai. I lavori sulla piazza, che tornerà ad antichi splendori entro l’estate, sono stati interrotti appositamente per consentire l’arrivo dei mezzi, dai quali verranno proposte le trasmissioni radiofoniche inerenti il Festival.

Questa notte è stata la volta del mega Tir di Radio 2, arrivato con la collaborazione delle forze dell’ordine, che hanno aiutato il conducente ad arrivare, non senza difficoltà, in piazza Borea D’Olmo. Con i mezzi delle radio Sanremo si sta preparando sempre più ad una settimana del Festival che si preannuncia straordinaria, con l’attesa che cresce di giorno in giorno.