Sanremo: domani alle 17 al Casinò concerto della Sinfonica di Sanremo prima del Festival

Domani alle 17, nella sala privata del Teatro dell'Opera del Casinò, ultimo concerto del mese prima della settimana di pausa in cui la Sinfonica di Sanremo sarà impegnata per il Festival della Canzone Italiana.

Andrà in scena "Hadyn e il Divino Boccherini", sinfonia e concerto per violoncello del compositore lucchese Luigi Boccherini, in cui si può apprezzare la finezza espressiva e il virtuosismo tecnico. A conclusione del concerto, l'ultima sinfonia di Franz Joseph Haydn. A dirigere l'Orchestra, il M° Miran Vaupotic e come violoncello solista Giuliano De Angelis.

Biglietti: intero 16 euro (ridotto, soci coop e Unitre 14 euro)