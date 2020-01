70° Festival di Sanremo: Rula Jebreal è arrivata in città, prove all’Ariston per la giornalista italo-palestinese voluta da Amadeus (Foto)

Dopo settimane di sterili polemiche e le solite messe in scena dei ‘leoni da tastiera’, la giornalista e scrittrice italo-palestinese Rula Jebreal è arrivata a Sanremo. Nelle foto scattate dal nostro Tonino Bonomo la vediamo nella sua prima apparizione in città in vista delle prove con Amadeus, che fortemente l’ha voluta, per la sua partecipazione al Festival.

Ancora vige il più stretto riserbo sulla sua ospitata sul palco dell’Ariston, non si sa quando ci sarà e , soprattutto, di cosa parlerà. Di certo il suo intervento solleverà nuovi polveroni per via dei consueti interventi degli ormai stantii (ma mai stanchi) ‘odiatori seriali’ che non aspettano altro che qualche spunto per sputare le loro sentenze nascosti dietro uno schermo.

Ma, per fortuna, la maggioranza del pubblico (educato e, quindi, silenzioso) è pronto ad ascoltare Rula Jebreal nel suo primo intervento durante la trasmissione più importante della televisione italiana e, senza dubbio, ci sarà di che discutere.

Foto Tonino Bonomo