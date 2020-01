Ventimiglia: aggredisce i poliziotti durante un controllo, è l'algerino accusato di aver spinto Alena a Sanremo

E’ Zied Yakoubi l’algerino è stato arrestato sabato scorso a Ventimiglia dagli agenti della Squadra Volante del Commissarato, nella zona della stazione ferroviaria.

L’uomo, il 33enne accusato di aver spinto la tedesca di origine russa Alena Sudokova nel dirupo di Capo Nero a Sanremo a fine luglio 2018, alla vista degli agenti ha tentato di fuggire e, una volta raggiunto si è divincolato spintonandoli e colpendoli ripetutamente. Dopo averlo contenuto e portato in auto, l’uomo ha continuato ad inveire con frasi ingiuriose (“vi ammazzo, poliziotti di merda, vi ammazzo”) e, nel tragitto in macchina, ha continuato a sferrare calci e pugni contro l’abitacolo.

Anche in Commissariato, ha proseguito con fare minaccioso e violento, sfociato in un raptus contro i 3 poliziotti che stavano cercando di procedere ai rilievi foto dattiloscopici, procurando loro diverse lesioni. E’ stato così portato in ospedale dove, non contento, ha ingiuriato il personale in particolare l’infermiera e la dottoressa (“sei un troia, non toccarmi puttana”). E’ stato quindi sedato e si è tranquillizzato.

La giovane tedesca di origine russa, lo ricordiamo, era caduta dalla scogliera di Capo Nero per scappare dal tentativo di violenza sessuale di Zied Yakoubi, che era con lei nella notte tra il 29 ed il 30 luglio del 2018. I fatti vennero ricostruiti dalla Procura, anche sulla base delle dichiarazioni della giovane, rilasciate al Pm Barbara Bresci.