Imperia, sentenza di "non doversi procedere" per una brasiliana entrata illegalmente in Italia

Finisce con una sentenza di “non doversi procedere” il processo che ha visto coinvolta una cittadina brasiliana, residente in provincia Imperia, di 50 anni. Lo ha deciso stamani il giudice di pace del tribunale imperiese, Daniela Gamba. La donna era accusata di essere entrata, e poi di aver stanziato, sul territorio italiano senza i documenti necessari.

Il fatto risale al 16 febbraio scorso quando, a seguito di un controllo effettuato in città dagli agenti della questura, la donna è stata trovata senza alcun permesso di soggiorno, titolo che comunque stava acquisendo poiché da lì a poco avrebbe contratto matrimonio con un cittadino italiano. Matrimonio che poi è avvenuto, ed è per questo che la Polizia le ha anche restituito il passaporto, che l’ha anche vista ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.Nonostante ciò per lei si è aperto il dibattimento per il reato contestato dalla procura di Imperia.

Nei suoi confronti l’accusa aveva invocato una condanna a cinque mila euro di ammenda, ma il giudice, sposando la tesi difensiva formulata dall’avvocato Mario Leone, ha disposto il “non doversi procedere” vista la particolare “tenuità” del fatto. Il penalista infatti, ha dimostrato come il caso della donna coincidesse con quanto stabilito da una sentenza della Cassazione del 2015 dove è stato sancito che “il rilascio del permesso di soggiorno, motivato dal matrimonio con un cittadino italiano, successivo alla commissione del reato se non può comportare l’assoluzione per l’insussistenza del fatto delittuoso, deve essere valutato ai fini del riconoscimento della particolarità del fatto”.