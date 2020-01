Camporosso: dimentica il freno a mano e rimane incastrato sotto la portiera, intervento di Vvf e 118

Si ferma per scendere ma dimentica il freno a mano e rischia di finire sotto l’auto. E’ successo questa mattina, poco dopo le 10 a Camporosso.

Un uomo ha fermato l’auto e, scendendo, la vettura ha proseguito la sua marcia, visto che non era inserito il freno di stazionamento. L’uomo è rimasto incastrato sotto la portiera e sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed i Vigili del Fuoco di Ventimiglia. Il ferito è stato disincastrato dai pompieri e poi preso in consegna dai medici e da un’ambulanza, che lo ha portato in ospedale. Le sue condizioni saranno valutate dai medici ma, almeno per ora non sembrano particolarmente gravi.