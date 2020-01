Visite nei musei in crescita in Liguria: Santa Tecla a Sanremo è tra quelli in maggiore crescita (89mila presenze)

Nell’ottimo trend per i Musei della nostra regione, che vedono quello di Palazzo Reale e Palazzo Spinola a Genova tra i più visitati, ce ne sono due anche nella nostra provincia, che stanno ottenendo ottimi successi.

In particolare la fortezza di Santa Tecla a Sanremo, che pone tra quelli con il maggior incremento nel 2019 rispetto all’anno precedente. Il forte, che fino agli anni ’80 è stato sede del carcere, ha chiuso l’anno con il 64% in più di visitatori, raggiungendo ben 89.114 unità. Un risultato straordinario se si pensa che Palazzo Reale a Genova ne ha raggiunti 111.130. Il Polo museale della Liguria, in generale, nel 2019 ha visto crescere i suoi visitatori, confermando la tendenza positiva degli scorsi anni. E, nel 2020 proseguono i lavori di rinnovamento e valorizzazione delle sedi museali.

Nel 2019 tra i musei più visitati anche il Preistorico dei Balzi Rossi (con 12.139 ingressi) a Ventimiglia che si propone in grande crescita come il Museo archeologico nazionale di Luni.

Ma, sicuramente, è il Forte di Santa Tecla a Sanremo ad affermare ulteriormente il suo ruolo come sede espositiva e luogo dedicato ad accogliere manifestazioni ed eventi. I lavori di restauro attualmente in corso, finanziati dal MIBACT, consentiranno a breve di realizzare un centro culturale polivalente con 1.800 metri quadri di aree espositive, con la possibilità di farlo crescere ulteriormente.