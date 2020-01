Vallebona: un defibrillatore in piazza Libertà donato dai Lions, ne arriveranno presto altri due

Serata importante, quella di ieri che ha visto la donazione da parte dei Lions di un defibrillatore per la comunità di Vallebona, al ristorante ‘Agua Bistrò del Mare’ a Bordighera.

Il Sindaco del piccolo centro dell’entroterra, Roberta Guglielmi, ha ricevuto il prezioso macchinario dal presidente, Ernesto Fresca Fantoni. Il defibrillatore verrà posizionato in piazza Libertà, punto strategico e facilmente accessibile. Presto ne arriveranno altri due ottenuti in comodato d’uso e sarà cura dell’Amministrazione, così come promesso, ed in particolare del Consigliere Stefano Ferlito (Medico e Direttore del 118 imperiese) a spiegarne il corretto funzionamento ed impartire nozioni di primo soccorso attraverso degli incontri formativi ai cittadini per i quali verrà data divulgazione nelle prossime settimane.

Il Sindaco Gugliemi e l’Amministrazione hanno ringraziato i Lions Club Bordighera Caponero Host per la sensibilità dimostrata. Ora anche Vallebona potrà presto definirsi Comune ‘cardioprotetto’. Alla cerimonia erano presenti anche il cerimoniere del Club Lions, Gianfranco Ravotti, ed i Consiglieri del Comune di Vallebona Giampiero Rossi e Ivan Albanese.