Ospedaletti: al via una serie di lavori per migliorare il verde della città, Cimiotti "Aiuole abbandonate da anni"

L’Amministrazione comunale di Ospedaletti vuole puntare sul verde e parte con una serie di interventi per migliorare il patrimonio della città delle rose. Una località turistica deve sempre presentarsi al meglio ed il Sindaco Daniele Cimiotti lo aveva anche detto durante la campagna elettorale della scorsa primavera.

Per una cittadina balneare come Ospedaletti l’arredo urbano, le aiuole e le piante che fanno da contorno, sono uno dei migliori biglietti da visita da mettere sul piatto per i turisti, sia essi arrivino negli alberghi, sia quelli delle seconde case, sicuramente in numero decisamente più massiccio.

Proprio per questo è scattata una importante azione sul verde pubblico. Innanzi tutto con la potatura delle piante ad alto fusto, che dimostrano la loro età e, in alcune zone, non fanno certo bella figura. In più verranno sistemate le aiuole di corso Regina Margherita che, in pratica, funge da lunga passeggiata con vista sul mare.

“Molte aiuole sono state abbandonate per anni – ha detto il Sindaco Cimiotti – e vogliamo intervenire in modo deciso per migliorare l’aspetto del verde pubblico che è fondamentale per l’immagine della nostra città. Sarà un lavoro importante da eseguire in tempi brevi”.