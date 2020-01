Le nuove convenzioni riservate ai tesserati della Confartigianato per l’acquisto di veicoli con le principali marche

Sono numerose le opportunità derivanti dalle Convenzioni offerte ai tesserati Confartigianato. Gli accordi, stretti con aziende nazionali e locali, riservate ai titolari delle imprese associate e ai loro familiari, forniscono opportunità esclusive e vantaggi diretti sotto forma di riduzioni di prezzo, facilitazioni all’utilizzo e quindi risparmi di tempo, e individuazione delle migliori soluzioni tra quelle presenti sul mercato.

La gamma di Convenzioni a disposizione prevede un ventaglio di opportunità che riguarda anche l’acquisto di veicoli presso le principali marche. Gli ultimi accordi stretti in ordine di tempo, rinnovati per il 2020, riguardano Volkswagen, Ford e Mercedes-Benz. A questi si aggiungono quelli già in essere con altre marche: Fiat/Lancia/Alfa Romeo, Peugeot, Hyundai e Piaggio.

La convenzione con Volkswagen Group Italia riguarda l’acquisto dei veicoli commerciali, sia nelle versioni trasporto merci, sia in quelle trasporto persone, a condizioni economiche di particolare favore. Sono compresi nell’offerta tutti i modelli ed allestimenti dei veicoli commerciali Volkswagen, dal compatto Caddy al grande Crafter, compreso il Transporter e le versioni trasporto persone come il Caravelle ed il Multivan, oltre alle versioni speciali California ed il nuovo Grand California. A titolo esemplificativo lo sconto applicato per l’acquisto del Pick Up Amarok è del 18%, mentre sul Crafter versioni Van e Telaio la riduzione arriva al 30%. E’ previsto uno sconto del 15,5% anche sul e-Crafter, il primo veicolo commerciale Volkswagen a trazione completamente elettrica.

L’accordo con Ford Italia è riferito all’acquisto delle autovetture e dei veicoli commerciali del marchio da parte delle imprese associate. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, le riduzioni riservate alle imprese vanno da un minimo del 17,00% sul nuovissimo Transit Custom con motorizzazione Plug-In Hybrid la più recente generazione di veicoli Ford a doppia alimentazione elettrica e benzina, fino al 40,00% applicato sul modello Nuovo Transit V363 Van e Van Doppia Cabina. Per quanto riguarda le autovetture ed i veicoli multivan per trasporto passeggeri, gli sconti sono del 16,00% sul Tourneo Custom Plug-In Hybrid (9 posti), fino al 27,00% applicato sui modelli S-Max e Galaxy. Importanti riduzioni sono disponibili anche sui modelli Edge (25,00%) e Mondeo (24,00%), mentre sulla nuovissima Kuga CX482 con motorizzazione Plug-In Hybrid (anche versione Vignale) lo sconto è del 19,00%.

Mercedes-Benz Italia Vans offre alle imprese associate Confartigianato l’acquisto alle migliori condizioni di mercato per i veicoli commerciali della gamma Citan, Vito (nelle versioni Furgone, Mixto e Tourer), Sprinter e Classe X, sia per trasporto merci, sia per trasporto persone. I vantaggi sono migliorati fino a 6 punti percentuali, a seconda dei modelli, rispetto al 2019. In particolare sono applicate riduzioni sul prezzo di listino del 24% per il compatto CITAN, mentre lo sconto sullo SPRINTER è del 21%. Sul pick-up CLASSE X la riduzione è del 17%. Inoltre, in aggiunta agli sconti, le imprese associate usufruiscono anche dell’estensione di garanzia sul veicolo acquistato per la durata di 4 anni/200.000 KM.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato inviando una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524517.