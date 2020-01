Bordighera: il Sindaco Ingenito e l'Assessore Gnutti a proiezione de ‘La vita è bella’ alla Pelloux

Il Sindaco Vittorio Ingenito e l’Assessore alle Scuole Stefano Gnutti del Comune di Bordighera si sono recati questa mattina presso la Scuola Media di Via Pelloux per partecipare all’inizio della proiezione del film ‘La vita è bella’, organizzata dall’Istituto Comprensivo nell’ambito delle iniziative legate al Giorno della Memoria.

“Il valore di questa pellicola è universale e la sua poesia rende ancora più potente l’evocazione di uno degli episodi più bui della storia dell’umanità - commenta il Sindaco Vittorio ingenito -. La memoria di quanto accadde è monito fondamentale affinchè l’orrore non si ripeta; ai più giovani spetta il compito fondamentale di tramandarla nel futuro, per non dimenticare mai”.​